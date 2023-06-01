Мендилибар: «Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков — это не одно и то же»

Главный тренер «Севильи» Хосе Луис Мендилибар прокомментировал победу над «Ромой» (1:1, пен. — 4:1) в финале Лиги Европы.

«Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех. Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Когда «Рома» забила, все подумали, что нам будет очень непросто отыграться. Но после перерыва мы быстро сравняли, это придало нам сил бороться за победу в этом финале. Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков — это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти», — цитирует пресс-служба УЕФА Мендилибара.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.