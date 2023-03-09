Артета оценил игру «Арсенала» в матче со «Спортингом» в Лиге Европы

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал ничью со «Спортингом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Мы дали им слишком много возможностей, слишком часто отдавая мяч на своей половине поля. Мы контролировали игру в течение длительного времени, но нам не хватало последнего удара. У нас отсутствуют четыре ключевых нападающих, поэтому мы примем ничью. Нам пришлось вносить изменения в состав, потому что некоторые из игроков были недоступны, а другим пришлось играть не на своей позиции, но они хорошо справились. Все еще впереди, следующий матч мы играем дома и теперь должны показать, что мы лучшая команда», — приводит слова Артеты ВВС.

Ответная игра между командами пройдет 16 марта в Лондоне, начало — в 23.00 по московскому времени.