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Сегодня, 22:00

«Милан» — «Рома»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги Европы

Матч Лиги Европы «Милан» — «Рома» пройдет 11 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты &amp;quot;Милана&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Милан» на своем поле сыграет против «Ромы» в матче 1/4 финала Лиги Европы в четверг, 11 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, Италия. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Видеотрансляция игры «Милан» — «Рома» будет доступна по подписке на канале «Матч Футбол 1». Она начнется в 21.45 мск. Самые интересные моменты игр четвертьфинала Лиги Европы 11 апреля покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч Премьер».

Следите за ключевыми событиями противостояния «Милан» — «Рома» с помощью матч-центра «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов.

«Милан» попал в плей-офф Лиги Европы, заняв третье место в группе в Лиге чемпионов. В стыковых раундах плей-офф Лиги Европы «россонери» прошли «Ренн» (3:0 — дома, 2:3 — в гостях). В 1/8 финала команда Стефано Пьоли победила пражскую «Славию» (4:2 — дома и 1:3 — в гостях).

«Рома» закончила групповой турнир Лиги Европы на втором месте, набрав 13 очков. Римляне обошли «Серветт (5 очков) и «Шериф» (1), но пропустили вперед «Славию» (15). Таким образом, «Рома» попала в раунд стыковых матчей, где переиграла «Фейеноорд» (1:1 — в гостях и 2:1 — дома). В 1/8 финала римляне прошли «Брайтон» (4:0 — дома и 0:1 — в гостях).

Ответные игры 1/4 финала ЛЕ состоятся 18 апреля, в четверг.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля

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