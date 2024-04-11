11 апреля «Милан» дома на арене «Сан-Сиро» примет «Рому» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

На канале «Матч Футбол 1» будет доступна видеотрансляция матча «Милан» — «Рома» всем зрителям с подпиской на сервис. Прямой эфир начнется в 21.45 мск. В эфире телеканала «Матч Премьер» покажут в онлайн-перекличке лучшие моменты из игры «Милан» — «Рома» и других поединков Лиги Европы 11 апреля.

«СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию матчей «Милан» — «Рома» и «Ливерпуль» — «Аталанта».

В матч-центре «СЭ» можно узнать о формальных событиях противостояния «Милан» — «Рома».

Ответный матч 1/4 финала между «Ромой» и «Миланом» состоится 18 апреля на Олимпийском стадионе в Риме. Начало — в 22.00 мск.

Лига Европы — 1/4 финала: расписание матчей и где смотреть трансляции игр 11 апреля