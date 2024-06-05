Миранчук назвал победу в Лиге Европы главным трофеем в карьере

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук ответил на вопрос, является ли победа в Лиге Европы его главным трофеем в карьере.

«Безусловно, да, конечно. На клубном уровне есть Лига чемпионов, есть Лига Европы. Да, это самый главный. Суперкубок УЕФА против «Реала»? Да, уже встречался с ними в Лиге чемпионов, но сейчас, конечно, другой состав. Тоже есть возможность выиграть кубок, вписать себя в историю», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

22 мая «Аталанта» разгромила «Байер» в финале Лиги Европы (3:0). Миранчук провел всю игру на скамейке запасных. Всего в этом розыгрыше турнира он провел 10 матчей, отличившись четырьмя голевыми передачами.