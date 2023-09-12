Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы

Российский полузащитник Алексей Миранчук включен в заявку «Аталанты» на Лигу Европы сезона-2023/24, сообщает пресс-служба УЕФА.

В рамках группового турнира Лиги Европы «Аталанта» сыграет против «Спортинга», «Штурма» и «Ракува». 21 сентября итальянская команда проведет домашний матч с польским «Ракувом». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний полузащитник еще ни разу не принимал участие в матчах «Аталанты».