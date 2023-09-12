Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:28

Миранчук попал в заявку «Аталанты» на Лигу Европы

Алина Савинова
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Аталанта»
Telegram Дзен

Российский полузащитник Алексей Миранчук включен в заявку «Аталанты» на Лигу Европы сезона-2023/24, сообщает пресс-служба УЕФА.

В рамках группового турнира Лиги Европы «Аталанта» сыграет против «Спортинга», «Штурма» и «Ракува». 21 сентября итальянская команда проведет домашний матч с польским «Ракувом». Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Миранчук стал игроком «Аталанты» в 2020 году. Прошлый сезон россиянин провел в «Торино» на правах аренды, а в начале июля вернулся в расположение клуба из Бергамо. В текущем сезоне 27-летний полузащитник еще ни разу не принимал участие в матчах «Аталанты».

Алексей Миранчук
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
1
0
Читайте также
Путин высказался об участии россиян в Олимпийских играх в Париже
Тренер Горбачевой Федченко рассказала, как искали сбежавшую фигуристку
Военкор Дубовой погиб в ДТП в центре Донецка
Обезглавленное тело мужчины нашли в парке на севере Москвы
Путин рассказал о работе РФ над оружием на новых физических принципах
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и будущее летом-2023
Колосков: «У Миранчука европейская карьера не задалась»
«Никто не понял, зачем брали Кокорина, его трансфер — один из самых нелепых». Итальянский журналист — о россиянах в Европе
Миранчук заявлен за «Аталанту» под номером 59
Алексей Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Турции
«Сазонов — загадка, а Миранчук точно пригодился бы команде». Интервью редактора сайта о «Торино»
В «Торино» заявили, что не ведут переговоры с «Аталантой» по трансферу Миранчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вратарь «Карабаха» Лунев рад, что в группу Лиги Европы попал его бывший клуб «Байер»