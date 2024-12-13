Коубек: «Виктория» заслужила очко в матче с «МЮ»

Главный тренер «Виктории» Мирослав Коубек прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы опечалены и разочарованы, потому что были близки к тому, чтобы продолжить нашу беспроигрышную серию. Я думаю, мы заслужили очко. Но я верю, что такое поражение нам не повредит, оно сделает нас сильнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Коубека.

«Манчестер Юнайтед» с 12 очками занимает 7-е место в турнирной таблице. «Виктория» идет на 17-й строчке — 9 очков.