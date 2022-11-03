«Монако» обыграл «Црвену Звезду», «Ференцварош» уступил «Трабзонспору»

«Монако» в заключительном матче группового турнира Лиги Европы обыграл «Црвену Звезду» со счетом 4:1.

В составе монегасков хет-трик оформил Кевин Фолланд, еще один гол в свои ворота забил Милан Родич, который переправил мяч в ворота после удара Александра Головина. У сербской команды единственный гол забил Гелор Канга, реализовавший пенальти.

В другом матче группы H «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова уступил «Трабзонспору» со счетом 0:1. Гол на счету Анастасиос Бакасетас.

По итогам группового турнира «Ференцварош» вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места, «Монако» — со второй строчки. «Трабзонспор» гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций, «Црвена Звезда» завершила участие в еврокубках.