«Монако» поместил Головина на постер перед матчем с «Црвеной Звездой»

«Монако» поместил полузащитника Александра Головина на постер перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

26-летний россиянин изображен в образе супермена с эмблемой «Монако» на груди.

Головин играет за «Монако» с 2018 года, куда он перешел из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за монегасков 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Матч «Монако» — «Црвена Звезда» состоится в четверг, 3 ноября. Начало игры — 20.45 по московскому времени.