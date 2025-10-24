Гиббс-Уайт: «С новым тренером в «Ноттингеме» все теперь ощущается намного позитивнее»

Капитан «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт прокомментировал победу над «Порту» (2:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Последние месяцы были сложными, в команде было много изменений. И мы рады наконец победить. Очень приятно, что сделали это дома, да еще и в еврокубке. И этого больше всего достойны наши болельщики. Мы сыграли солидно, им было сложно пройти нашу оборону. Мы могли бы еще чуть лучше распоряжаться своими моментами. Но три очка в кармане, и мы двигаемся дальше.

Пока речь только об одном матче. С новым тренером мы провели всего несколько тренировок. Но в целом все теперь ощущается намного позитивнее. И надо сохранить этот позитив, чтобы двигаться дальше. Так что благодарность тренеру за то, что он зарядил нас такими эмоциями», — цитирует пресс-служба УЕФА Гиббса-Уайта.

«Ноттингем Форест» набрал 4 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. «Порту» идет на 15-й строчке — 6 очков.