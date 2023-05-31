Мостовой: «Не считаю «Севилью» фаворитом финала Лиги Европы»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей».

«В полуфинале на стадионе «Севильи» была просто сумасшедшая атмосфера. Ее матч с «Ювентусом» был хорошим. Но нельзя говорить заранее, что она заслуживает титула. «Рома» по факту сыграла в антифутбол с «Байером», но вышла в финал. А игра уже никому не интересна, главное — результат.

Я не считаю «Севилью» фаворитом. Оцениваю шансы как 50 на 50. Будет ли «Рома» сушить игру? Не знаю, сложно сказать. Она же играет в зависимости от своих сил и в зависимости от игры соперника и хорошо бежит в контратаки. Очень интересная игра нас ждет", — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Мостового.

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.