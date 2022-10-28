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Лига Европы

Сегодня, 06:57

Моуринью: «Я доволен победой над «ХИКом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча Лиги Европы против «ХИКа» (2:1).

«Удивлен ли я? Нет. Доволен? Да. Перед матчем мы знали, чем закончилась встреча «Бетис» «Лудогорец», так что любой результат оставил бы вопрос плей-офф открытым. Ты хочешь выиграть, не хочешь отдавать матч, ведь последний мы проиграли, пусть даже это было в серии А, а не в Лиге Европы. В раздевалке мы говорили о наших болельщиках, которые приехали из Рима. Для них тоже была важна победа. Мы сделали это, и теперь мы должны попытаться отдохнуть», — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.

«Рома» набрала 7 очков и поднялась на 3-е место в группе, сравнявшись с «Лудогорцем». ХИК с одним очком идет последним.

Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК ХИК
Жозе Моуринью
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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