Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 05:27

Моуринью назвал заслуженной победу «Фенербахче» в матче со «Славией»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Лиги Европы со «Славией» (2:1).

«Мы приехали в Алкмар слишком расслабленными, и сегодня почувствовали давление. Первый тайм был для нас трудным, «Славия» была лучше. Затем, во втором тайме, мы внесли коррективы, ребята нашли пространство для игры, пространство для творчества. Считаю, что во втором тайме команда заслужила этот результат», — цитирует Моуринью пресс-служба УЕФА.

После 5 матчей «Фенербахче» с 8 очками занимает 15-е место в турнирной таблице, «Славия» набрала 4 очка и идет 26-й.

Источник: UEFA
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Славия (Прага)
ФК Фенербахче
Жозе Моуринью
Читайте также
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
У Карена Хачанова родился второй сын
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя