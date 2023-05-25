Моуринью не уверен, что Дибала сыграет в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не уверен, что нападающий Пауло Дибала сыграет в финале Лиги Европы.

«Я думаю, что он не сможет сыграть. Думаю, для Пауло это будет последняя игра в сезоне, хотя дальше у нас еще будет игра со «Специей». Если он сможет оказаться в запасе и отыграть 15-20 минут, я уже буду счастлив», — цитирует Моуринью One Football.

В этом сезоне серии А 29-летний аргентинец провел 24 матча, забив 11 голов и сделав 6 ассистов.