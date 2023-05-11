Моуринью: «Либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Байера».

«Байер» будет вторым соперником из Лиги чемпионов в этом турнире. Лига Европы — такая, соревнование высочайшего уровня. Здесь есть команды с высоким потенциалом. Но несмотря на все наши проблемы, мы будем сражаться изо всех сил.

Мы сделали домашнюю работу. Все игроки очень хорошо подготовлены. Мы либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Матч «Рома» — «Байер» состоится сегодня, 11 марта, в Италии. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.