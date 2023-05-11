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Лига Европы

Сегодня, 05:33

Моуринью: «Либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги Европы против «Байера».

«Байер» будет вторым соперником из Лиги чемпионов в этом турнире. Лига Европы — такая, соревнование высочайшего уровня. Здесь есть команды с высоким потенциалом. Но несмотря на все наши проблемы, мы будем сражаться изо всех сил.

Мы сделали домашнюю работу. Все игроки очень хорошо подготовлены. Мы либо проиграем по сумме двух матчей, но выложимся на полную, либо победим и будем праздновать», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Матч «Рома» — «Байер» состоится сегодня, 11 марта, в Италии. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2037794--roma-vs-leverkusen/
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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