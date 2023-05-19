Моуринью: «Не знаю, могу ли я требовать больше от «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал ничью с «Байером» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это невероятная команда. Не знаю, могу ли я требовать больше от «Ромы», но эти ребята заслужили чего-то особенного. Я в истории «Ромы»? Я думаю только о том, как помочь ребятам в их профессиональном развитии, чтобы они всегда играли на максимуме и приносили радость болельщикам. Сегодня мы сильно порадовались очередному выходу в финал еврокубкового турнира», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

В финале Лиги Европы-2022/23 сыграют «Севилья» и «Рома». Матч состоится 31 мая 2023 года на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия).