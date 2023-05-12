Моуринью: «Это был трудный матч, очень непростой в психологическом плане»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Байером» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Нужно отдать ребятам должное. У них есть воля, желание, бойцовские качества. Они хотят делать все, чтобы порадовать наших болельщиков. Это был трудный матч, очень непростой в психологическом плане. Трудно играть против «Байера», сохраняя концентрацию все 90 минут. Если теряешь мяч, они сразу же наказывают», — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Ответная встреча пройдет 18 мая в Леверкузене. Начало — в 22:00 по московскому времени.