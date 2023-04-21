Моуринью: «Рома» просто была лучше «Фейеноорда»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Фейеноордом» (4:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Рома» очень хорошо сыграла в матче, в котором было сложно играть. Ситуация Дибалы не помогла подготовиться к игре, как и травма Вейналдума не помогает. Ребятам удалось сыграть хорошо против отличной команды, но мы были лучше", — цитирует пресс-служба УЕФА Моуринью.

Римская команда победила по сумме двух матчей со счетом 4:2. В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».