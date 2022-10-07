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Лига Европы

Сегодня, 04:09

Моуринью признал, что «Бетис» сыграл лучше «Ромы»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Технически они были лучше, но у нас было больше шансов. Ничья была бы правильной... Я не видел инцидента на красном у Дзаньоло, но, вероятно, он что-то сделал. Рефери не видел вторую желтую Пеззеллы, она была прямо перед его глазами», — приводит Sky Sport слова Моуринью.

«Бетис» лидирует в своей группе с 9-ю очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Рома
Жозе Моуринью
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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