Моуринью устроил перепалку с арбитрами возле стадиона после финала Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен работой арбитров в финале Лиги Европы против «Севильи» (1:1, пен. — 1:4).

Португальский специалист после игры дождался Энтони Тейлора на автостоянке, чтобы высказать свое недовольство. Он оскорблял рефери: «Великолепно, это чертов позор, чувак».

В частности, Моуринью был недоволен количеством желтых карточек — 13.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.