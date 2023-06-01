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Лига Европы

Сегодня, 03:38

Моуринью устроил перепалку с арбитрами возле стадиона после финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Жозе Моуринью возле автобуса дождался рефери финала Лиги Европы.
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью остался недоволен работой арбитров в финале Лиги Европы против «Севильи» (1:1, пен. — 1:4).

Португальский специалист после игры дождался Энтони Тейлора на автостоянке, чтобы высказать свое недовольство. Он оскорблял рефери: «Великолепно, это чертов позор, чувак».

В частности, Моуринью был недоволен количеством желтых карточек — 13.

«Севилья» седьмой раз в истории выиграла второй по значимости еврокубковый турнир. Испанская команда является рекордсменом по этому показателю.

&laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рома&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти&nbsp;&mdash; 4:1. Радость испанцев. Неизбежность! «Севилья» снова выиграла Лигу Европы. Остановить ее не в силах даже Моуринью
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Севилья
Жозе Моуринью
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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