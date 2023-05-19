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Лига Европы

19 мая, 18:29

Моуринью о победе над «Байером» Хаби Алонсо: «Очень трудно играть против своих друзей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Байером» Хаби Алонсо по итогам противостояния в полуфинале Лиги Европы (1:0; 0:0).

«Сказать по правде, мне очень трудно играть против своих друзей. Можно забыть об этом во время игры, но это тяжело после. Мне не нравится праздновать победу перед лицом Хаби Алонсо, который проделывает в «Байере» экстраординарную работу», — цитирует Моуринью ESPN.

Алонсо выступал под руководством Моуринью в мадридском «Реале» с 2010 по 2013 год. Он возглавляет «Байер» с октября прошлого года.

В финале Лиги Европы «Рома» сыграет с «Севильей». Решающий матч пройдет 31 мая в Будапеште.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Рома
Жозе Моуринью
Хаби Алонсо
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