Мойес — о рекорде «Вест Хэма» в еврокубках: «Это всегда очень хорошо, но важнее было победить «Фрайбург»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал рекорд команды в еврокубках.

«Железные» стали первым английским клубом, который в еврокубках провел серию из 17 игр без поражений.

«Вчера мне сообщили об этом рекорде, и я был очень рад сравняться с двумя тренерами, о которых шла речь: Доном Реви и Биллом Николсоном. И должен сказать, что я очень рад победе. Рекорд — это всегда очень хорошо, но важнее была победа над «Фрайбургом» и эти три очка. Это очень хорошо, особенно когда многие считают, что это самая сложная игра в группе», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

5 октября «Вест Хэм» одержал победу над «Фрайбургом» (2:1) во 2-м туре группового турнира Лиги Европы.

Команда Мойеса лидирует в группе А с 6 очками. «Фрайбург» с 3 очками идет на втором месте. Третье место в этой группе занимает «Олимпиакос» (1). Четвертая позиция у команды «Бачка-Топола» (1).