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Лига Европы

11 декабря 2017, 17:10

Mundo Deportivo: "Спартак" - непростой жребий для "Атлетика"

Егор Бычков
Корреспондент в Санкт-Петербурге

На сайте испанского спортивного издания Mundo Deportivo отметили, что "Атлетику" достался непростой жребий в лице "Спартака". Также издание подчеркнуло, что российская команда, прекрасно известная в Европе, попала в плей-офф ЛЕ, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, позади "Ливерпуля" и "Севильи".

Особое внимание необходимо будет уделить Квинси Промесу и Луизу Адриану – они главные действующие лица своей команды, идущей сейчас второй в чемпионате России сразу за "Локомотивом". (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что первый матч состоится 15 февраля в Москве на стадионе "Открытие Арена" , а ответный - 22-го в Бильбао на арене "Сан-Мамес". Финал Лиги Европы состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.

Квинси Промес
Луис Адриано
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Ливерпуль
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
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