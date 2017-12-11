Mundo Deportivo: "Спартак" - непростой жребий для "Атлетика"

На сайте испанского спортивного издания Mundo Deportivo отметили, что "Атлетику" достался непростой жребий в лице "Спартака". Также издание подчеркнуло, что российская команда, прекрасно известная в Европе, попала в плей-офф ЛЕ, заняв третье место на групповом этапе Лиги чемпионов, позади "Ливерпуля" и "Севильи".

Особое внимание необходимо будет уделить Квинси Промесу и Луизу Адриану – они главные действующие лица своей команды, идущей сейчас второй в чемпионате России сразу за "Локомотивом". (Егор БЫЧКОВ)

Напомним, что первый матч состоится 15 февраля в Москве на стадионе "Открытие Арена" , а ответный - 22-го в Бильбао на арене "Сан-Мамес". Финал Лиги Европы состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик Лионне" в Лионе.