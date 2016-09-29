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Лига Европы

29 сентября 2016, 23:02

Налду: "Надо играть так, чтобы "Краснодар" занял первое место в группе"

Екатерина Потапова
Корреспондент

Защитник "Краснодара" Налду после победы над "Ниццей" (5:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы заявил, что его команда добилась хорошего результата, и все допущенные ошибки будут разбираться на тренировках, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он добавил, что "Краснодар" будет бороться за первую строчку в своей группе.

– Мы добились трех очков, это хороший результат, – отметил Налду. – Был неплохой матч, потому что играли с очень серьезным противником, знали, что будет сложный матч. Ошибки, которые мы допустили, разберем в течение ближайших тренировок и будем их исправлять. У нас очень мало дней для восстановления, но наша команда с каждой игрой становится лучше и лучше.

– Что случилось на 70-й минуте, когда "Краснодар" потерял инициативу и пропустил еще один гол? Почему так получилось?

– Команда просто, может, потеряла бдительность, чего нельзя было делать.

– Играть с "Зальцбургом" было сложнее, чем с "Ниццей"?

– Нет, все игры тяжелые. Мы не ждем, что нам будут попадаться простые соперники. Нам нужно готовиться на каждую игру так, чтобы в итоге мы заняли первое место в группе.

Эдиналду Гомес Налду (Налду)
ФК Краснодар
ФК Ницца
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