Нападающий «Барселоны» Рафинья извинился за свою реакцию на замену в матче с «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 11:10
Нападающий «Барселоны» Рафинья извинился за свою реакцию на замену в матче стыкового раунда Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
Бразильский вингер был заменен в конце второго тайма, после чего он не стал скрывать свое недовольство.
«Я уже извинился и сделаю это снова на тренировке. Хочу извиниться за свою реакцию после замены — такого больше не повторится.
У меня нет никаких проблем с Хави или клубом, я просто хотел остаться на поле», — приводит слова бразильца Marca.
Ответный матч стыкового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Барселона» состоится 23 февраля в Манчестере.