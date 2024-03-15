Форвард «Милана» Леау: «Мы хотим выиграть Лигу Европы для нас и наших болельщиков»

Нападающий «Милана» Рафаэль Леау ответил на вопрос о цели команды в Лиге Европы после победы над «Славией» в ответном матче 1/8 финала (3:1).

24-летний португальский футболист отметился голом в этой встрече.

«Мы хотим продвигаться в Лиге Европы и попытаться выиграть ее для нас и наших болельщиков. Вылет из Лиги чемпионов был неприятным, но мы знаем, что это наш момент, и мы все горим желанием продолжить это путешествие по Европе», — цитирует Леау Milan TV.

«Милан» по сумме двух встреч (4:2, 3:1) вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Первые матчи 1/4 финала турнира пройдут 11 апреля, ответные — 18-го числа этого же месяца.