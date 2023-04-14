Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:08

Забитцер, Гатти, Бонифас и Кекчю претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы.
Telegram Дзен

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 13 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала.

В список претендентов вошли Марсель Забитцер («Манчестер Юнайтед»), Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Виктор Бонифас («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), «Юнион» сыграл вничью с «Байером» (1:1), «Ювентус» переиграл «Спортинг» (1:0), «Фейеноорд» выиграл у «Ромы» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

13&nbsp;апреля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Севилья&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Давид де&nbsp;Хеа. Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью
Марсель Забитцер
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фейеноорд
ФК Ювентус
1
0
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига Европы, 1/4 финала: кто с кем сыграет
Тен Хаг — о ничьей с «Севильей»: «МЮ» должен был забить больше. Из-за травм потеряли ритм»
Виффер: «Забить победный гол в четвертьфинале — это невероятно»
Забитцер — о ничьей с «Севильей»: «Очень расстроен. Нельзя так пропускать»
Два автогола оставили «МЮ» без победы в самом безумном матче недели, Азмун помог «Байеру», все против Моуринью
Скоулз: «Ничья с «МЮ» — это отличный результат для «Севильи»
Защитник «Ромы» Залевски о поражении от «Фейеноорда»: «В таких играх все решают мельчайшие детали»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг — о ничьей с «Севильей»: «МЮ» должен был забить больше. Из-за травм потеряли ритм»

Щенсны: «Мне было трудно дышать и стало страшно, но сейчас все в порядке»