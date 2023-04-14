Забитцер, Гатти, Бонифас и Кекчю претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. В четверг, 13 апреля, были сыграны первые матчи 1/4 финала.

В список претендентов вошли Марсель Забитцер («Манчестер Юнайтед»), Оркун Кекчю («Фейеноорд»), Виктор Бонифас («Юнион») и Федерико Гатти («Ювентус»).

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Севильей» (2:2), «Юнион» сыграл вничью с «Байером» (1:1), «Ювентус» переиграл «Спортинг» (1:0), «Фейеноорд» выиграл у «Ромы» (1:0).

Лучший игрок недели будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.