«Ницца» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Онлайн-платформа также проведет перекличку игрового дня в формате мультикаста, который начнется в 22.00.

Ключевые события игры «Ницца» — «Реал Сосьедад» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды без отбора попали в общий этап Лиги Европы. В сезоне-2023/24 «Ницца» заняла пятое место в чемпионате Франции, а «Реал Сосьедад» стал шестым в испанской ла лиге.