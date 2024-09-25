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«Ницца» — «Реал Сосьедад»: трансляция матча Лиги Европы начнется в 22.00

«Ницца» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Ницца» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы в среду, 25 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце, начало — в 22.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна при наличии подписки на сервис. Онлайн-платформа также проведет перекличку игрового дня в формате мультикаста, который начнется в 22.00.

Ключевые события игры «Ницца» — «Реал Сосьедад» можете отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 1-й тур
25 сент, 22:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Реал Сосьедад

Обе команды без отбора попали в общий этап Лиги Европы. В сезоне-2023/24 «Ницца» заняла пятое место в чемпионате Франции, а «Реал Сосьедад» стал шестым в испанской ла лиге.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ницца
ФК Реал Сосьедад

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