Хайкин: «Мне нравится, когда клевая атмосфера на стадионе, и эту ночь запомню надолго»

Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал победу над «Лацио» в серии пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

— Тяжело сейчас собрать все в голове у себя, потому что много чего произошло, — сказалХайкин в эфире Okko. — И, конечно, неприятно, когда ты пропускаешь на последней секунде основного времени, но мы не сдались и продолжали. Даже после 3:0 поговорили и сказали себе, что не важно, что случится, мы идем до конца. Первый раз в нашей истории, в моей карьере, били пенальти, и я очень рад, что так произошло.

— Никит, где больше нравится играть: в холоде, в снегу, при экстремальных условиях либо здесь, на натуральном газоне, в тепле?

— Играем, где придется, и мне нравится играть и у нас дома в принципе. Но тем не менее такие игры, когда высокий накал, высокий прессинг у команды соперника и много моментов... Я очень люблю такие игры, честно говоря, и, да, к этому тоже надо быть готовым.

На самом деле атмосфера показала сегодня, что абстрагируюсь от всего каким-то образом, но опять же моя работа — быть здесь и сейчас, неважно, как трибуны поведут себя. Тем более мы как команда были уже в таких ситуациях, один «Олимпиакос» чего взять в предыдущем раунде. Поэтому, да, я люблю, когда полный стадион, мне нравится, когда клевая атмосфера, и эту ночь запомню надолго.

«Буде-Глимт» в 1/2 финала Лиги Европы сыграет с «Тоттенхэмом». Первый матч — 1 мая, а ответный — 8-го.