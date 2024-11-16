Нино не сомневается, что «Зенит» мог бы играть в 1/4 финала Лиги Европы

Защитник «Зенита» Нино прокомментировал «СЭ» поражение в товарищеском матче от «Фенербахче» (1:2).

— Уровень «Фенербахче» намного выше, чем у команд в России?

— Болельщики «Фенербахче» постоянно подгоняют и поддерживают команду, поэтому команда выступает очень хорошо. Я уходил с поля с ощущением того, что мы находимся на очень хорошем уровне, и я очень рад этому.

— «Фенербахче» играет в Лиге Европы. На твой взгляд, как бы «Зенит» сейчас выступал в Лиге Европы? Скажем, попал бы в 1/4 финала?

— Да, я в этом не сомневаюсь. Я считаю, что мы находимся на отличном уровне, и сегодня мы это показали.