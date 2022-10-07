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Лига Европы

Сегодня, 02:19

Нкетиа: «Доминировали в первом тайме, но затем наш уровень упал»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Арсенала» Эдди Нкетиа прокомментировал победу над «Буде-Глимтом» (3:0) в 3-м туре группового турнира Лиги Европы. Он стал автором одного из голов.

«Здорово проводить еврокубковый матч перед своими болельщиками. Атмосфера была потрясающей. Мы доминировали в первом тайме, но затем наш уровень упал. Соперники хорошо начали вторую половину, но я рад, что мне удалось забить, а команда победила и возглавила группу», — цитирует пресс-служба УЕФА Нкетиа.

«Арсенал» идет на первом месте в группе А, набрав 6 очков. «Буде-Глимт» располагается на второй строчке — 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035958--arsenal-vs-bodo-glimt/
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