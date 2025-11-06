«Ноттингем Форест» сыграл вничью со «Штурмом» в Лиге Европы

«Ноттингем Форест» сыграл вничью со «Штурмом» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 0:0.

На 35-й минуте пенальти не забил полузащитник английского клуба Морган Гиббс-Уайт.

«Ноттингем Форест» с 5 очками занимает 19-е место в турнирной таблице общего этапа, «Штурм» с 4 очками — на 23-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. Merkur Arena (Грац)

В параллельном матче «Сельта» обыграла загребское «Динамо» со счетом 3:0. Дубль оформил Пабло Дюран (4-я и 44-й), также автогол на 28-й минуте забил защитник «Динамо» Серхи Домингез.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. Maksimir (Загреб)

Еще в одной игре «Фрайбург» обыграл «Ниццу» — 3:1.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. Allianz Riviera (Ницца)

В других встречах 4-го тура «Панатинаикос» устпил «Мальме» (0:1), а «Зальцбург» победил «Гоу Эхед Иглс» (2:0).

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 20:45. Eleda Stadion (Мальме)