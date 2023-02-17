Нюбель: «Борьба за выход в 1/8 финала еще не окончена»

Голкипер «Монако» Александр Нюбель прокомментировал победу над «Байером» (3:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Это была трудная игра, но мы очень рады победе. Знали, что будет тяжело, потому что у «Байера» отличное качество перехода из обороны в атаку. Мы выступили хорошо, даже несмотря на то, что выиграли благодаря голу в конце. Главное, что мы должны вынести из этой игры, это то, что борьба за выход в 1/8 финала еще не окончена. Мы рады воспользоваться преимуществом домашней арены в ответном матче и должны быть такими же сильными, как сегодня. Победа — это самое главное», — цитирует пресс-служба УЕФА Нюбеля.

Ответная игра между «Монако» и «Байером» пройдет 23 февраля на стадионе «Луи II». Начало — в 20.45 по московскому времени.