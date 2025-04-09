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9 апреля, 18:47

Онана ответил на критику от Матича: «По крайней мере я завоевывал трофеи»

Руслан Минаев
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана ответил на критику со стороны полузащитника «Лиона» Неманьи Матича.

Ранее сербский хавбек назвал камерунца одним из худших вратарей в истории английского клуба после слов Онана о том, что «МЮ» намного лучше «Лиона».

«Я никогда не проявил бы неуважение к другому клубу. Мы знаем, что завтра нас ждет сложная игра с сильным соперником. Мы сосредоточены на подготовке к игре, которая заставит наших болельщиков гордиться.

По крайней мере я завоевывал трофеи с величайшим клубом мира. Некоторые не могут сказать то же самое», — написал Онана в соцсети X.

Матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» состоится 10 апреля. Начало — в 22.00 мск.

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Андре Онана
Неманья Матич
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
ФК Манчестер Юнайтед
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