Сегодня, 15:18
Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.
Пары составлены из клубов, занявших второе место в групповом турнире Лиги Европы и команд, занявших третье место в групповом турнире Лиги чемпионов.
Пары выглядят следующим образом:
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»
«Ювентус» — «Нант»
«Спортинг» — «Мидтьюлланд»
«Шахтер» — «Ренн»
«Аякс» — «Унион» (Берлин)
«Байер» — «Монако»
«Севилья» — ПСВ
«Зальцбург» — «Рома»
Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные — 23 февраля 2023 года.
Ранее клубы, которые заняли в групповом турнире ЛЕ первое место напрямую обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Среди них: «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».
Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 24 февраля 2023 года.
Первые встречи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта. Ответные — 16 марта.
Финал Лиги Европы пройдет 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).