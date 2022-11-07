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Лига Европы

Сегодня, 15:18

Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «МЮ», «Монако» — с «Байером»

Стали известны все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы
Руслан Минаев
Пары раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.
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Определились все пары стыкового раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2022/23.

Пары составлены из клубов, занявших второе место в групповом турнире Лиги Европы и команд, занявших третье место в групповом турнире Лиги чемпионов.

Пары выглядят следующим образом:

«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»

«Ювентус» — «Нант»

«Спортинг» — «Мидтьюлланд»

«Шахтер» — «Ренн»

«Аякс» — «Унион» (Берлин)

«Байер» — «Монако»

«Севилья» — ПСВ

«Зальцбург» — «Рома»

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года. Ответные — 23 февраля 2023 года.

Ранее клубы, которые заняли в групповом турнире ЛЕ первое место напрямую обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Среди них: «Арсенал», «Фенербахче», «Бетис», «Юнион», «Реал Сосьедад», «Фейеноорд», «Фрайбург» и «Ференцварош».

Жеребьевка этой стадии турнира пройдет 24 февраля 2023 года.

Первые встречи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта. Ответные — 16 марта.

Финал Лиги Европы пройдет 31 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Монако
ФК Нант
ФК ПСВ
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Ренн
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Унион Берлин
ФК Шахтер (Донецк)
ФК Ювентус
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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