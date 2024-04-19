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Сегодня, 00:48

Определились все полуфиналисты Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Логотип Лиги Европы.
Фото AFP
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В четверг, 18 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы.

«Аталанта» проиграла «Ливерпулю» (0:1), но прошла дальше благодаря разгромной победе в первой игре (3:0), «Вест Хэм» и «Байер» сыграли вничью (1:1), «Рома» выиграла у «Милана» (2:1), а «Марсель» и «Бенфика» выявили победителя в серии пенальти (1:0, пен. — 4:2).

Таким образом, определились полуфинальные пары Лиги Европы:

«Марсель» — «Аталанта»

«Рома» — «Байер»

Первые матчи состоятся 2 мая, а ответные — 9-го. Финал турнира пройдет 22 мая в Дублине на стадионе «Авива».

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«Марсель» в серии пенальти обыграл «Бенфику» и вышел в полуфинал Лиги Европы