Определились все полуфиналисты Лиги Европы

В четверг, 17 апреля, состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги Европы. Таким образом, стали известны все полуфиналисты турнира.

«Буде-Глимт» с россиянином Никитой Хайкиным в воротах по пенальти обыграл «Лацио» (3:1, пен. — 3:2), «Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Лиона» (5:4 д.в.), «Рейнджерс» проиграли «Атлетику» (0:2), «Тоттенхэм» прошел «Айнтрахт» (1:0).

Пары 1/2 финала Лиги Европы

«Тоттенхэм» (Англия) — «Буде-Глимт» (Норвегия)

«Атлетик» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые матчи состоятся 1 мая, а ответные — 8-го.