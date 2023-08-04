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Сегодня, 00:25

Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Трофей Лиги Европы.
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В четверг, 3 августа, состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы, по итогам которых стали известны все участники следующей стадии.

Основной путь:

«Славия» (Чехия) — «Днепр-1» (Украина);

«Олимпиакос» (Греция) — «Генк» (Бельгия).

Путь чемпионов:

«Жальгирис» (Литва) — «Хеккен» (Швеция)

«Зрински» (Босния и Герцеговина) — «Брейдаблик» (Исландия)

«Карабах» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия)

«Астана» (Казахстан) — «Лудогорец» (Болгария);

«Шериф» (Молдавия) — БАТЭ (Белоруссия).

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