Определились все участники 3-го отборочного раунда Лиги Европы

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В четверг, 3 августа, состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги Европы, по итогам которых стали известны все участники следующей стадии.
Основной путь:
«Славия» (Чехия) — «Днепр-1» (Украина);
«Олимпиакос» (Греция) — «Генк» (Бельгия).
Путь чемпионов:
«Жальгирис» (Литва) — «Хеккен» (Швеция)
«Зрински» (Босния и Герцеговина) — «Брейдаблик» (Исландия)
«Карабах» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия)
«Астана» (Казахстан) — «Лудогорец» (Болгария);
«Шериф» (Молдавия) — БАТЭ (Белоруссия).