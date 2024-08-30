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Сегодня, 01:13

Определились все участники общего этапа Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Все участники Лиги Европы-2024/25.
Фото uefa.com
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В четверг, 29 августа, состоялись заключительные ответные матчи 4-го отборочного раунда Лиги Европы. Таким образом, определились все участники общего этапа, в котором сыграют 36 команд.

Нидерланды: «Аякс», АЗ, «Твенте».

Турция: «Бешикташ», «Фенербахче», «Галатасарай».

Бельгия: «Андерлезт», «Юнион».

Чехия: «Славия» (Прага), «Виктория».

Англия: «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

Франция: «Ницца», «Лион».

Германия: «Айнтрахт», «Хоффенхайм».

Греция: «Олимпиакос», ПАОК.

Италия: «Лацио», «Рома».

Португалия: «Брага», «Порту».

Испания: «Атлетик», «Реал Сосьедад».

Швеция: «Эльфсборг», «Мальме».

Азербайджан: «Карабах».

Болгария: «Лудогорец».

Дания: «Мидтьюлланн».

Венгрия: «Ференцварош».

Израиль: «Маккаби» (Тель-Авив).

Латвия: РФШ.

Румыния: ФКСБ.

Норвегия: «Буде-Глимт».

Шотландия: «Рейнджерс».

Украина: «Динамо» (Киев).

Жеребьевка общего этапа Лиги Европы-2024/25 пройдет 30 августа.

Все российские команды отстранены от участия в турнирах УЕФА.

Лига Европы УЕФА
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