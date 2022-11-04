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Лига Европы

Сегодня, 01:14

Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Арсенала» рады выходу в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото Global Look Press
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В четверг, 3 ноября, состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги Европы, по итогам которых стали известны все команды, попавшие в плей-офф.

Первые места в группах заняли «Арсенал» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион Сен-Жиль» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия). Эти команды сыграют в 1/8 финала.

В 1/16 финала Лиги Европы попали команды, занявшие вторые места в своих группах: ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Унион» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Нант» (Франция) и «Монако» (Франция), а также 8 клубов, которые стали третьими в группах Лиги чемпионов: «Барселона» (Испания), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

Лига Европы УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аякс
ФК Барселона
ФК Бетис
ФК Монако
ФК Рома
ФК Севилья
ФК Фенербахче
ФК Ювентус
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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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