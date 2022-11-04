Определились все участники плей-офф Лиги Европы

В четверг, 3 ноября, состоялись заключительные матчи группового турнира Лиги Европы, по итогам которых стали известны все команды, попавшие в плей-офф.

Первые места в группах заняли «Арсенал» (Англия), «Фенербахче» (Турция), «Бетис» (Испания), «Юнион Сен-Жиль» (Бельгия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Фрайбург» (Германия) и «Ференцварош» (Венгрия). Эти команды сыграют в 1/8 финала.

В 1/16 финала Лиги Европы попали команды, занявшие вторые места в своих группах: ПСВ (Нидерланды), «Ренн» (Франция), «Рома» (Италия), «Унион» (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Нант» (Франция) и «Монако» (Франция), а также 8 клубов, которые стали третьими в группах Лиги чемпионов: «Барселона» (Испания), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Аякс» (Нидерланды), «Зальцбург» (Австрия), «Шахтер» (Украина).

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.