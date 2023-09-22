Оуэн: «Есть опасения, почему «Ливерпуль» опять пропустил первым»

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал победу «Ливерпуля» над ЛАСКом (3:1) в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Это отличный результат для первого матча на выезде. Команда набрала три очка и находится в сильной позиции. Клопп будет в восторге, но могут возникнуть небольшие опасения по поводу того, почему они вновь пропустили первыми. Но «Ливерпуль» проявляет огромный характер, продолжая делать камбеки, как сейчас», — цитирует пресс-служба УЕФА Оуэна.

После 1-го тура «Ливерпуль» лидирует в группе E, набрав 3 очка. ЛАСК находится на последнем месте (0 очков).