ПАОК дома уступил ФКСБ, Чалов и Оздоев сыграли больше часа

ПАОК дома проиграл ФКСБ в матче второго тура общего этапа Лиги Европы — 0:1.

Гол в первом тайме забил Даниэль Бирлиджа. У гостей в начале второй половины встречи был удален Дариус Олару.

Российские игроки греческого клуба Федор Чалов и Магомед Оздоев результативными действиями не отметились. Игроки вышли в стартовом составе и были заменены в середине второго тайма.

«Атлетик» дома победил АЗ со счетом 2:0. У басков голы забили Ойан Санчет и Иньяки Уильямс.

«Бешикташ» дома крупно проиграл «Айнтрахту» — 1:3, «Виктория» Пльзень и «Лудогорец» сыграли вничью — 0:0.