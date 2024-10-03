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ПАОК — «Стяуа»: смотреть матч Лиги Европы онлайн 3 октября

ПАОК сыграет с ФКСБ в Лиге Европы УЕФА 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Оздоев (ФК ПАОК).
Фото Global Look Press
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ПАОК на своем поле примет ФКСБ во 2-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 3 октября. Матч состоится на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи ПАОК — «Стяуа» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке. Также на Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

В составе греческого клуба выступают два российских игрока: Федор Чалов и Магомед Оздоев.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
Стяуа

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК ПАОК
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