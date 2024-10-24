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Сегодня, 18:30

ПАОК — «Виктория»: смотреть матч Лиги Европы онлайн

ПАОК сыграет с «Викторией» в Лиге Европы 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Магомед Оздоев (ФК ПАОК).
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ПАОК сыграет с «Викторией» в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 24 октября. Игра состоится на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ПАОК — «Виктория» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

По итогам 2-х туров ЛЕ греческий клуб не смог набрать ни одного очка и занимает 33-е место в турнирной таблице. Команда из Чехии с 2-мя баллами располагается на 23-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 19:45. Toumba (Салоники)
ПАОК
Виктория Пл

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Виктория (Пльзень)
ФК ПАОК

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