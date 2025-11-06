ПАОК на своем поле примет «Янг Бойз» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26 в четверг, 6 ноября. Матч пройдет на стадионе «Тумба» в Салониках (Греция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.

06 ноября, 23:00. Toumba (Салоники)

Следить за ключевыми событиями игры ПАОК — «Янг Бойз» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире в России трансляцию покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В 3-м туре общего этапа ЛЕ черно-белые победили «Лилль» со счетом 4:3. Желто-черные обыграли «Лудогорец» — 3:2.

