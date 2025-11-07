ПАОК разгромил «Янг Бойз», Оздоев сделал голевую передачу

ПАОК выиграл у «Янг Бойз» в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы — 4:0. Игра прошла на стадионе «Тумба» в Салониках.

Гости на 5-й минуте остались в меньшинстве — Армин Гигович получил красную карточку. В первом тайме голов забито не было. После перерыва отличились Алессандро Бьянко, Георгиос Якумакис, Иоаннис Константелиас и Абдул Рахман Баба.

Российский полузащитник Магомед Оздоев вышел на замену на 66-й минуте и отметился голевой передачей. Форвард Федор Чалов на 79-й минуте заменил Якумакиса.

ПАОК набрал 7 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Янг Бойз» опустился на 22-ю строчку — 6 очков.