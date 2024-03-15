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15 марта, 03:56

Патрик Шик: «Неважно, кто достанется «Байеру» следующим, мы можем обыграть любого»

Евгений Козинов
Корреспондент
Футболист Патрик Шик
Патрик Шик.
Фото Reuters
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Форвард «Байера» Патрик Шик прокомментировал победу над «Карабахом» (3:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Евопы.

«Эта игра, эта концовка — это все просто прекрасно! Последние минуты стали для нас сумасшествием — так же как и в первом матче, нам пришлось сражаться до последнего игрового момента. «Карабах» заслуживает комплиментов: он играет в совершенно ином стиле, нежели наши соперники по бундеслиге. Это многое нам усложняло. Мне как нападающему невероятно приятно выходить и забивать решающие голы. Теперь с нетерпением будем ждать четвертьфинала. И неважно, кто достанется следующим, мы можем обыграть любого», — цитирует пресс-служба УЕФА Шика.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 15 марта. «СЭ» проведет текстовую трансляцию.

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Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2040325--leverkusen-vs-qarabag/
Патрик Шик
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
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