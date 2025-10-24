Дибала назвал причины поражения от «Виктории» в Лиге Европы

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал поражение от «Виктории» (1:2) в матче 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Сегодня «Рома» определенно создала меньше, чем в матче с «Интером». Слабо начали, пропустили два гола, и стало очень сложно. Такое случается, когда недостаточно настраиваешься на игру. Если не будем играть агрессивно, не будем голодными до игры, то не будем и побеждать.

Сегодня нам не хватило духа коллектива. Играли без эмоций. Сложно это признавать, ведь мы много тренируемся, просматриваем много видео. Обсуждаем, что мы должны делать на поле, но в последнее время все это остается на уровне разговоров. Но нельзя слишком сильно забивать голову поражениями, хотя надо внимательно проанализировать свои ошибки», — цитирует пресс-служба УЕФА Дибалы.

«Рома» набрала 3 очка и занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. «Виктория» занимает 4-ю строчку — 7 очков.