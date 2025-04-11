Фонсека: «Лион» сохранил шансы равными перед ответным матчем с «МЮ»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Я сказал своим игрокам, что очень горд за них, за проявленное ими мужество, за то, как они вели игру, навязывая свою собственную и не боясь ничего. Мы показали уровень мастерства. Так что я доволен игроками, командой, но не до конца удовлетворен результатом. Можем добиться большего, но нельзя забывать, что играем против «Ман Юнайтед», команды, которая очень эффективна при переходе в атаку.

Гол на 5-й добавленной минуте очень важен. В первую очередь, потому что команда показала, что никогда не сдается. Мы сохранили шансы равными перед ответным матчем. Знаем, что будет очень тяжело, но после показанного сегодня шансы у нас по-прежнему есть», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

Ответный матч пройдет в Англии 17 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.