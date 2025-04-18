Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 03:12

Фонсека — о поражении от «МЮ»: «Трудно понять, что произошло»

Евгений Козинов
Корреспондент
Паулу Фонсека.
Фото AFP
Telegram Дзен

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (4:5 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Трудно понять, что произошло. Я думаю, что мы совершили великолепные вещи. Вели 4:2, когда на поле было на одного игрока меньше. Но мы начали праздновать при счете 4:2, когда матч еще не закончился. Мы думали, что победили. Хотя нам следовало продолжать думать об управлении игрой. В тот момент нам не хватило опыта. После пенальти, сделавшего счет 3:4, «Манчестер Юнайтед» оказал большое давление и сделал много навесов, а мы сдались», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.

Защитник &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Харри Магуайр (слева) празднует победный гол в&nbsp;ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против &laquo;Лиона&raquo;.«МЮ» вытянул себя из пропасти, феноменальный Хайкин вывел «Буде» в полуфинал Лиги Европы, «Атлетик» идет за мечтой
1
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лион
Паулу Фонсека
Читайте также
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
Яна Рудковская в ярости: «Ты унижал детей!» – громкий скандал с тренером Розановым, домогательства к Жилиной и перспективы суда
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя