Фонсека — о поражении от «МЮ»: «Трудно понять, что произошло»

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (4:5 д.в.) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Трудно понять, что произошло. Я думаю, что мы совершили великолепные вещи. Вели 4:2, когда на поле было на одного игрока меньше. Но мы начали праздновать при счете 4:2, когда матч еще не закончился. Мы думали, что победили. Хотя нам следовало продолжать думать об управлении игрой. В тот момент нам не хватило опыта. После пенальти, сделавшего счет 3:4, «Манчестер Юнайтед» оказал большое давление и сделал много навесов, а мы сдались», — цитирует пресс-служба УЕФА Фонсеку.

«Манчестер Юнайтед» встретится с «Атлетиком» из Бильбао в полуфинале Лиги Европы. Первый матч состоится 1 мая в Испании, а ответный — 8-го в Англии.